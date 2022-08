Ponte Morandi, Mattarella: “Necessari interventi a sostegno familiari vittime” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Rinnovo anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale. Si manifesta l’esigenza di interventi adeguati a sostegno dei familiari delle vittime di tragedie come queste: occorre che la normativa sappia dare risposte a queste esigenze”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. ”L’azione svolta dal comitato dei familiari delle vittime è risultata preziosa – sottolinea il capo dello Stato – vero e proprio memoriale vivente della tragedia, in attesa della realizzazione del memoriale proposto a monito permanente”. ”Nel quarto ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Rinnovo anzitutto ai, costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale. Si manifesta l’esigenza diadeguati adeidelledi tragedie come queste: occorre che la normativa sappia dare risposte a queste esigenze”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione nel quarto anniversario del crollo dela Genova. ”L’azione svolta dal comitato deidelleè risultata preziosa – sottolinea il capo dello Stato – vero e proprio memoriale vivente della tragedia, in attesa della realizzazione del memoriale proposto a monito permanente”. ”Nel quarto ...

