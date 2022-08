Ponte Morandi, Mattarella: "Dramma che segna la vita della Repubblica" - Draghi: "Fare di tutto per evitare che si ripeta" (Di domenica 14 agosto 2022) commenta Il premier Mario Draghi ha inviato un messaggio al sindaco di Genova Marco Bucci in occasione del quarto anniversario del crollo di Ponte Morandi . 'Il dolore per questa terribile ricorrenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 agosto 2022) commenta Il premier Marioha inviato un messaggio al sindaco di Genova Marco Bucci in occasione del quarto anniversario del crollo di. 'Il dolore per questa terribile ricorrenza ...

