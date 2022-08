Ponte Morandi: Mandelli, 'ancora da scrivere parole di piena verità' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Il crollo del Ponte Morandi è una ferita collettiva che ha fatto cogliere, nel modo più doloroso, la necessità di una cultura del controllo e della manutenzione delle infrastrutture. La tragedia del 14 agosto 2018 è una pagina ancora aperta, dove devono essere scritte parole di piena verità. Per tutto questo, rinnoviamo il nostro cordoglio, nella memoria rispettosa delle vittime e nella vicinanza alle loro famiglie”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Il crollo delè una ferita collettiva che ha fatto cogliere, nel modo più doloroso, la necessità di una cultura del controllo e della manutenzione delle infrastrutture. La tragedia del 14 agosto 2018 è una paginaaperta, dove devono essere scrittedi. Per tutto questo, rinnoviamo il nostro cordoglio, nella memoria rispettosa delle vittime e nella vicinanza alle loro famiglie”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Andrea, vicepresidente della Camera.

