Ponte Morandi, i familiari delle vittime: "Quattro anni di speranze e illusioni"

Genova ha commemorato le vittime del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone. I familiari delle vittime accusano: "Serviva la revoca della concessione ad Aspi, la cessione a Cdp è solo un restyling".

"Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, si rinnova il dolore della tragedia che ha colpito quarantatré vittime" ha affermato in una nota il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Una ferita che non si può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio, una solidarietà che non viene meno. Un dramma che segna la vita della Repubblica e per il quale la magistratura sta doverosamente accertando le responsabilità."

