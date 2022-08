Ponte Morandi, Cartabia “Non ci fermeremo” (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero però continuerà a farsi carico di ogni esigenza”, del processo sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Lo assicura il ministro della Giustizia Marta Cartabia, in una lettera pubblicata sul Secolo XIX e sulla Stampa nel quarto anniversario dell'incidente, rispondendo a Egle Possetti, presidente Comitato Vittime del Morandi. “In questi anni a Genova ogni 14 agosto ho respirato il vostro dolore e ho sentito crescere il vostro legittimo e bruciante bisogno di giustizia, non disgiunto dalla preoccupazione che il percorso processuale per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità possa incepparsi – scrive Cartabia – Oggi, il processo è iniziato, dopo un lavoro assai intenso portato avanti dalla Procura di Genova con grandissimo e lodevole impegno. Ed è un processo che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero però continuerà a farsi carico di ogni esigenza”, del processo sul crollo deldi Genova. Lo assicura il ministro della Giustizia Marta, in una lettera pubblicata sul Secolo XIX e sulla Stampa nel quarto anniversario dell'incidente, rispondendo a Egle Possetti, presidente Comitato Vittime del. “In questi anni a Genova ogni 14 agosto ho respirato il vostro dolore e ho sentito crescere il vostro legittimo e bruciante bisogno di giustizia, non disgiunto dalla preoccupazione che il percorso processuale per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità possa incepparsi – scrive– Oggi, il processo è iniziato, dopo un lavoro assai intenso portato avanti dalla Procura di Genova con grandissimo e lodevole impegno. Ed è un processo che si ...

