Pnrr, l'allarme dei presidi: "Le segreterie delle scuole senza personale per gestire i fondi. Vanno assunti più direttori amministrativi" (Di domenica 14 agosto 2022) "Se non avremo più personale nelle segreterie delle nostre scuole rischieremo di perdere preziose risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza". A lanciare l'allarme è il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. Ad oggi negli uffici delle nostre scuole si contano circa 40mila assistenti amministrativi e 6mila direttori amministrativi, ma secondo Giannelli dovrebbero aumentare ("almeno tra gli otto e i 12mila in più) per poter gestire i 17 miliardi di investimenti che stanno giungendo nelle casse degli istituti scolastici. Numeri che si sposano con quelli forniti dall'Anief sui direttori dei servizi generali e ...

