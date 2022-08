Pli | Letta ostaggio dei nemici di Usa e Israele

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 agosto 2022) – “In una fase delicata in cui l’Europa e più in generale l’Occidente, deve marciare in modo compatto, afferma un comunicato del Partito Liberale, sarebbe infausta per il nostro Paese una vittoria del cosiddetto “campo largo”. Enricoè infattidell’estrema sinistra, nota per il suo sentimento fortemente antiamericano. “Il PD infatti è alleato con coloro che bruciano le bandiere americane e che insultano la Brigata ebraica il 25 aprile.” Lo affermano Roberto Sorcinelli e Francesco Pasquali (nella foto), rispettivamente segretario nazionale e presidente nazionale del Partito Liberale Italiano. “Continuare a gettare la palla in tribuna, paventando il pericolo Giorgia Meloni, evidenzia l’impossibilità di affrontare il tema della politica estera, sempre più determinante – concludono Sorcinelli e Pasquali – per le scelte economiche e ...