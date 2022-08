(Di domenica 14 agosto 2022), ex concorrente del reality showdei2022, sarebbe andato incontro al pignoramento del compenso relativo alla sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi: per? Scopriamolo a seguire.ildideiSecondo quanto scrive Leggo.it, il conduttore dovrebbe avere un importante debito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Pignorato l’intero cachet di Marco Senise dopo l’Isola dei Famosi: ecco per quale motivo - IsaeChia : #Isola 16, pignorato l'intero cachet di Marco Senise: ecco perché E' stato il Messaggero a parlare dei guai che st… -

... recuperato tutti i crediti esteri ,anche le pensioni ...della Fondazione IME un avanzo di 2 milioni e mezzo di euro'...della Fondazione IME un avanzo di 2 milioni e mezzo di euro......parte del bene ma ne sono contitolari e lo possiedono per. ...'iter è lo stesso come per ogni altra forma di espropriazione ... Il beneverrà successivamente venduto all'asta per ...