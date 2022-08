Piero Angela, martedì la camera ardente in Campidoglio dalle 11 (Di domenica 14 agosto 2022) La camera ardente di Piero Angela – divulgatore scientifico, giornalista e scrittore – sarà allestita martedì 16 agosto dalle ore 11.30 alle ore 19.00 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). L’assessore alla Cultura Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia, accoglierà il feretro alle ore 10.30.La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 19.00. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. Lo ha reso noto il Campidoglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Ladi– divulgatore scientifico, giornalista e scrittore – sarà allestita16 agostoore 11.30 alle ore 19.00 presso la Sala della Protomoteca in(ingresso dal Portico del Vignola). L’assessore alla Cultura Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia, accoglierà il feretro alle ore 10.30.La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblicoore 11.30 alle ore 19.00. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. Lo ha reso noto il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

