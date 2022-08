Piero Angela | la famiglia | dal figlio Alberto Angela che segue le sue orme alla moglie «determinante per la carriera»

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - nyssablu : RT @lostthemoth: Fabrizio Frizzi, Raffaella Carrà, Gigi Proietti, Andrea Camilleri e adesso Piero Angela sono le assenze che ancora non ho… - fabriziox23 : RT @Ingestibile79: Borghi, per difendere Piero Angela, dice che la paura del covid può avere annebbiato la mente di molti ecc. ecc. ecc. Br… -

Su Topolino gli dedicano addirittura un alter ego in versione comic:Papera. Appassionato di jazz,in gioventù prima di dedicarsi al giornalismo formò un trio e suonò anche con Duke ...Anche dal mondo dello spettacolo arrivano attestati di profonda stima e messaggi di cordoglio per la morte di, scomparso oggi all'età di 93 anni, colui che ha rivoluzionato la divulgazione scientifica in televisione in 70 anni di carriera. 'Dobbiamo essere tutti riconoscenti per quanto ha dato ...È stato il padre della divulgazione scientifica in Italia. Il suo rapporto profondo con Napoli, una passione trasmessa al figlio Alberto ...Piero Angela sarebbe potuto essere un grande scienziato, avrebbe avuto le capacità per diventarlo. Scelse invece di riservare le proprie energie alla divulgazione del sapere, ...