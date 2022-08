Piero Angela, la camera ardente il 16 agosto in Campidoglio: poi il funerale laico. Pippo Baudo: “Ogni italiano ha imparato qualcosa da lui” (Di domenica 14 agosto 2022) Sarà allestita il 16 agosto, dalle 11.30, in Campidoglio la camera ardente per Piero Angela, il grande giornalista e divulgatore scientifico scomparso sabato 13 agosto a Roma all’età di 93 anni. A seguire è previsto il funerale laico. Intanto non si arresta il fiume di messaggi d’addio. Tra i tanti arrivati in queste ore, spicca quello di Pippo Baudo, che con Angela ha condiviso tanti momenti in Rai: “L’Italia deve molto a Piero Angela, Ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui. Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Sarà allestita il 16, dalle 11.30, inlaper, il grande giornalista e divulgatore scientifico scomparso sabato 13a Roma all’età di 93 anni. A seguire è previsto il. Intanto non si arresta il fiume di messaggi d’addio. Tra i tanti arrivati in queste ore, spicca quello di, che conha condiviso tanti momenti in Rai: “L’Italia deve molto agli deve, per averda lui. Ad ognuno di noi ha spiegato”, ha detto ...

