Piero Angela, ha previsto la sua morte? Le parole profetiche spiazzano (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo una lunga malattia, Piero Angelo è scomparso all'età di 93 anni. La cosa incredibile è che il divulgatore scientifico aveva confessato come immaginava morire. Le sue parole sono da brividi: ecco che cosa ha detto. È stato un simbolo della cultura, un precursore dei tempi, un uomo di caratura elevata che ha preso la tv e ne ha fatto lo strumento di divulgazione scientifica e storica. Si è preso la briga di raccontare agli italiani secoli di vita umana, rimanendo sempre una persona umile e dedita al suo lavoro e alla sua passione, attraversando intere generazioni. fonte foto: AnsaOgni volta che pensiamo a Piero Angela è impossibile non pensare che sia stato il più grande divulgatore scientifico della storia della tv italiana. È stato lui a prendere sotto braccio milioni di ragazzi e portarli alla ...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - giggi9410 : RT @Masse78: Per la nostra generazione Piero Angela non era un semplice divulgatore. Era la cultura, la sapienza, il saper narrare cose dif… - Ladybug7498 : RT @acciokindness: Per me Gigi Proietti, Piero Angela, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi saranno per sempre immortali -