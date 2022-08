Piero Angela aveva un grande desiderio legato a Napoli (Di domenica 14 agosto 2022) Piero Angela aveva un grande desiderio legato a Napoli. Il giornalista si è spento a 93 anni nella sua casa romana. Piero Angela – Napoli. Il pubblico lo amava perché per la televisione italiana generalista Piero Angela ha rappresentato un ideale d’uomo ben diverso dal tipo dominante: un gentiluomo educato e serio, competente, illuminista, onesto, appassionato, cordiale ma schivo, forgiato dalla disciplina sabauda ricevuta dal padre, medico antifascista, che lo educò alla razionalità e alla tolleranza. Giornalista, divulgatore scientifico, scrittore, autore e conduttore televisivo, pianista jazz, scacchista, Piero ha aiutato gli italiani a passare dalla «cultura ... Leggi su napolipiu (Di domenica 14 agosto 2022)un. Il giornalista si è spento a 93 anni nella sua casa romana.. Il pubblico lo amava perché per la televisione italiana generalistaha rappresentato un ideale d’uomo ben diverso dal tipo dominante: un gentiluomo educato e serio, competente, illuminista, onesto, appassionato, cordiale ma schivo, forgiato dalla disciplina sabauda ricevuta dal padre, medico antifascista, che lo educò alla razionalità e alla tolleranza. Giornalista, divulgatore scientifico, scrittore, autore e conduttore televisivo, pianista jazz, scacchista,ha aiutato gli italiani a passare dalla «cultura ...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - effe_la : RT @Amyrmia: Se accettate di uscire dal recinto, vi accadranno cose meravigliose. Piero Angela - Marceliineh1 : RT @blinkhbdl: non avrei mai voluto vivere fino al giorno in cui saremmo stati costretti a vivere un mondo in cui non esiste piero angela p… -