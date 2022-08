Per chi ama il tessuto dei "local drama" e scoprire nuovi mercati delle serie tv crime (Di domenica 14 agosto 2022) CAPITANIGenere: crimeRegia: Thierry Faber e Christophe Wagner. Con Luc Schiltz, Adrien Papritz, Sophie Mousel. Su Netflix Adrien Papritz e Luc Schiltz in “Capitani” (courtesy of Netflix). Nella riscoperta e nella rinascita della serialità europea, resa possibile anche dal successo delle piattaforme streaming, è sempre meno raro imbattersi in prodotti provenienti da Paesi minori, un tempo poco considerati. Uno di questi è il piccolo Lussemburgo; su Netflix, è disponibile una serie in due stagioni che ben s’inserisce dentro il filone crime. Capitani è un prodotto classico nell’impostazione (in patria va in onda in chiaro su un canale commerciale) che raccoglie tutti gli elementi tipici del crime europeo. In un bosco alle porte di un piccolo villaggio viene ritrovato il cadavere della ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 agosto 2022) CAPITANIGenere:Regia: Thierry Faber e Christophe Wagner. Con Luc Schiltz, Adrien Papritz, Sophie Mousel. Su Netflix Adrien Papritz e Luc Schiltz in “Capitani” (courtesy of Netflix). Nella riscoperta e nella rinascita della serialità europea, resa possibile anche dal successopiattaforme streaming, è sempre meno raro imbattersi in prodotti provenienti da Paesi minori, un tempo poco considerati. Uno di questi è il piccolo Lussemburgo; su Netflix, è disponibile unain due stagioni che ben s’inserisce dentro il filone. Capitani è un prodotto classico nell’impostazione (in patria va in onda in chiaro su un canale commerciale) che raccoglie tutti gli elementi tipici deleuropeo. In un bosco alle porte di un piccolo villaggio viene ritrovato il cadavere della ...

