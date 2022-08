Per Asl Toscana centro nessun presupposto allerta West Nile (Di domenica 14 agosto 2022) "Non ci sono, al momento, i presupposti per un'allerta per quanto riguarda la popolazione, a seguito del caso accertato di West Nile virus (Wnv) a Ponte Buggianese (Pistoia) in una paziente di 82 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) "Non ci sono, al momento, i presupposti per un'per quanto riguarda la popolazione, a seguito del caso accertato divirus (Wnv) a Ponte Buggianese (Pistoia) in una paziente di 82 anni ...

patriziaprestip : Ogni essere vivente merita rispetto. Ho parlato con ministro @robersperanza dirigenti asl e commissario alla peste… - AnnaLizzy68 : RT @mara_pi56633301: @maya_sakurambo @liliaragnar La fame. Vogliono la fame per il popolo italiano. In tutta Italia vengono abbattuti besti… - marina82854013 : RT @mara_pi56633301: @maya_sakurambo @liliaragnar La fame. Vogliono la fame per il popolo italiano. In tutta Italia vengono abbattuti besti… - FabrizioMarche6 : RT @mara_pi56633301: @maya_sakurambo @liliaragnar La fame. Vogliono la fame per il popolo italiano. In tutta Italia vengono abbattuti besti… - AnnaMariaCastel : RT @mara_pi56633301: @maya_sakurambo @liliaragnar La fame. Vogliono la fame per il popolo italiano. In tutta Italia vengono abbattuti besti… -