Papa Francesco, appello per la Somalia: “Rispondere all’emergenza siccità” (Di domenica 14 agosto 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Desidero attirare l’attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei Paesi limitrofi”, ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus. “Le popolazioni di questa regione, che gia’ vivono in condizioni molto precarie, si trovano ora in pericolo mortale a causa della siccità”, ha sottolineato. “Auspico che la solidarieta’ internazionale possa Rispondere efficacemente a tale emergenza”, ha affermato il Pontefice. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 14 agosto 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Desidero attirare l’attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce lae alcune zone dei Paesi limitrofi”, ha dettoal termine dell’Angelus. “Le popolazioni di questa regione, che gia’ vivono in condizioni molto precarie, si trovano ora in pericolo mortale a causa della”, ha sottolineato. “Auspico che la solidarieta’ internazionale possaefficacemente a tale emergenza”, ha affermato il Pontefice. L'articolo L'Opinionista.

