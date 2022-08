Papa, appello per la Somalia: "Rispondere all'emergenza siccita'" (Di domenica 14 agosto 2022) "Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei Paesi limitrofi", ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus. "Le popolazioni di questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) "Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce lae alcune zone dei Paesi limitrofi", ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus. "Le popolazioni di questa ...

catt_ch : Somalia: appello del Papa per una crisi dimenticata - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Appello del Papa: misericordia e pietà per il martoriato popolo ucraino - kattolikamente : La quasi totalità (?) dell’Ordine di Malta fa appello al papa contro la riforma da lui voluta. Ecco la lettera – Sa… - nigoaa : Penso resterò per sempre ferma al 'buon viaggio papà' di Alberto Angela penso questo giorno non lo supererò tipo ma… - alepivaralB : Ai farisei di Bergoglio “grideranno le pietre”: appello ai lettori di “Codice Ratzinger” -

Papa, appello per la Somalia: "Rispondere all'emergenza siccita'" "Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei Paesi limitrofi", ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus. "Le popolazioni di questa regione, che gia' vivono in condizioni molto precarie, si trovano ora in pericolo mortale a causa della siccita'", ha sottolineato. "... Il Papa chiede 'misericordia per il martoriato popolo ucraino' Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. In Somalia sono quasi 7 milioni le persone colpite dalla ... È intervenuto anche il primo ministro etiope Abiy con un appello nel quale ha sottolineato la ... Agenzia ANSA Papa, appello per la Somalia: "Rispondere all'emergenza siccita'" 'Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei Paesi limitrofi', ha detto papa Francesco ... Il Papa chiede "misericordia per il martoriato popolo ucraino" Il Pontefice all'Angelus: "Auspico che la comunità internazionale possa rispondere a tale emergenza. La guerra distoglie attenzione e risorse, ma la lotta alla fame esige massimo impegno". E sulla Som ... "Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei Paesi limitrofi", ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus. "Le popolazioni di questa regione, che gia' vivono in condizioni molto precarie, si trovano ora in pericolo mortale a causa della siccita'", ha sottolineato. "...Lo ha dettoFrancesco all'Angelus. In Somalia sono quasi 7 milioni le persone colpite dalla ... È intervenuto anche il primo ministro etiope Abiy con unnel quale ha sottolineato la ... Papa, appello per la Somalia: "Rispondere all'emergenza siccita'" - Mondo 'Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei Paesi limitrofi', ha detto papa Francesco ...Il Pontefice all'Angelus: "Auspico che la comunità internazionale possa rispondere a tale emergenza. La guerra distoglie attenzione e risorse, ma la lotta alla fame esige massimo impegno". E sulla Som ...