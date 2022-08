Palio Siena: la Contrada della Tartuca ha vinto la seconda prova (Di domenica 14 agosto 2022) Siena, 14 ago. (Adnkronos) - La Contrada della Tartuca ha vinto la seconda prova del Palio di Siena del 16 agosto, che si è corsa questa mattina in piazza del Campo. La Tartuca ha corso con il cavallo Remorex montato dal fantino Federico Arri detto Ares. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022), 14 ago. (Adnkronos) - Lahaladeldidel 16 agosto, che si è corsa questa mattina in piazza del Campo. Laha corso con il cavallo Remorex montato dal fantino Federico Arri detto Ares.

zazoomblog : Dentro il Palio di Siena Dalla prevenzione al Pensionario: gli sforzi per migliorare la tutela del cavallo -… - SIENANEWS : Palio d'agosto, la Tartuca vince la seconda prova. Il video dentro l'articolo... - zazoomblog : Dentro il Palio di Siena La carriera le origini le contrade: come provare a comprenderne l’essenza oltre gli stere… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dentro il Palio di Siena | Dalla prevenzione al Pensionario: gli sforzi per migliorare la tutela del cavallo https://t… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dentro il Palio di Siena | La carriera, le origini, le contrade: come provare a comprenderne l’essenza, oltre gli ster… -