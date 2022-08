(Di domenica 14 agosto 2022) LA(ITALPRESS) – Dopo i due pareggi della scorsa stagione, è loa vincere il terzo scontro diretto contro l'nella prima giornata di Serie A. A Gotti basta una rete di, pur soffrendo a dismisura nel primo tempo. Esordisce con un ko invece Zanetti che dovrà rifarsi subito nel derby contro la Fiorentina domenica prossima. Una comprensibile fase di studio caratterizza i primi minuti di gioco. La prima vera chance della contesa arriva dai piedi di Lammers che in area di rigore gira verso la porta, ma trova l'opposizione pronta di Dragowski al 19?. Sono ancora i toscani a rendersi pericolosi in avanti, questa volta con Bajrami (uno dei nomi caldi del mercato), il quale si mette in proprio e dal limite dell'area fa la barba al palo. Allo scoccare della mezz'ora ci riprova ancora Lammers con una ...

Italpress : Nzola segna e lo Spezia batte l’Empoli al debutto - MasterblogBo : LA SPEZIA (ITALPRESS) – Dopo i due pareggi della scorsa stagione, è lo Spezia a vincere il terzo scontro diretto co… - Tele_Nicosia : Nzola segna e lo Spezia batte l’Empoli al debutto - IlModeratoreWeb : Nzola segna e lo Spezia batte l’Empoli al debutto - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nzola segna e lo Spezia batte l’Empoli al debutto - -

A segnare il gol dell'1 - 0 è il bomber M'Bala, che in area sfrutta l'istinto da rapace eil gol del vantaggio che poi deciderà la partita. Nella ripresa l'Empoli ci prova rendendosi ...Proprio in quella partita Romelu Lukaku - al suo esordio -il suo primo gol in Serie A. ...giocatore della squadra ligure ha fatto meglio in un singolo massimo campionato (14 anche M'Bala...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si chiude anche questa domenica di Serie A alla prima giornata. Vincono Roma e Spezia, entrambe di misura, per 1-0. I giallorossi si sono imposti sulla Salernitana, in trasferta, grazie a un ...