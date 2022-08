Nuova visita ufficiale degli Usa a Taiwan, arriva una delegazione del Senato americano (Di domenica 14 agosto 2022) Una delegazione del Congresso degli Stati Uniti è arrivata oggi a Taiwan, dopo meno di 15 giorni dalla visita all’isola della speaker della Camera Nancy Pelosi che ha riacceso la tensione con la vicina Cina. Ad anticipare la visita era stato è l’American Institute in Taiwan, che di fatto svolge le funzioni di ambasciata nel Paese asiatico formalmente indipendente ma che Pechino considera «parte inalienabile» del suo territorio. Sull’aereo arrivato a Taipei il Senatore Ed Markey, assieme ai rappresentanti John Garamendi, Alan Lowenthal, Don Beyer, e Aumua Amata Coleman Radewagen. Pochi minuti fa il Ministero degli Esteri di Taiwan ha twittato il proprio benvenuto alla delegazione: ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Unadel CongressoStati Uniti èta oggi a, dopo meno di 15 giorni dallaall’isola della speaker della Camera Nancy Pelosi che ha riacceso la tensione con la vicina Cina. Ad anticipare laera stato è l’American Institute in, che di fatto svolge le funzioni di ambasciata nel Paese asiatico formalmente indipendente ma che Pechino considera «parte inalienabile» del suo territorio. Sull’aereoto a Taipei ilre Ed Markey, assieme ai rappresentanti John Garamendi, Alan Lowenthal, Don Beyer, e Aumua Amata Coleman Radewagen. Pochi minuti fa il MinisteroEsteri diha twittato il proprio benvenuto alla: ...

