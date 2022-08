Nuoto, Thomas Ceccon: “Il greco è andato forte, ma domani ce la giochiamo” (Di domenica 14 agosto 2022) Thomas Ceccon ha staccato il biglietto per la finale dei 50 dorso agli Europei di Roma. Il veneto ha vinto la seconda semifinale con il tempo di 24”65, che è il secondo crono in generale dietro al greco Christou, che ha chiuso con 24”48 e si candida ad essere il favorito per la medaglia d’oro. Un’ottima prova comunque quella di Ceccon, che ha battuto il compagno di squadra Michele Lamberti (24”82), anche lui presente nella finale di domani. Ceccon ha analizzato la sua prova proprio al termine di una semifinale che lo ha visto chiudere al primo posto senza troppe preoccupazioni: “Ho spinto un po’ anche perchè in una semifinale non si può andare piano. Ho fatto un po’ meno di stamattina e il secondo tempo complessivo va bene”. Nuoto, Europei 2022: ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)ha staccato il biglietto per la finale dei 50 dorso agli Europei di Roma. Il veneto ha vinto la seconda semifinale con il tempo di 24”65, che è il secondo crono in generale dietro alChristou, che ha chiuso con 24”48 e si candida ad essere il favorito per la medaglia d’oro. Un’ottima prova comunque quella di, che ha battuto il compagno di squadra Michele Lamberti (24”82), anche lui presente nella finale diha analizzato la sua prova proprio al termine di una semifinale che lo ha visto chiudere al primo posto senza troppe preoccupazioni: “Ho spinto un po’ anche perchè in una semifinale non si può andare piano. Ho fatto un po’ meno di stamattina e il secondo tempo complessivo va bene”., Europei 2022: ...

