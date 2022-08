Nuoto, perché Lorenzo Galossi non ha disputato i 200 sl agli Europei: la motivazione (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo il grandissimo bronzo conquistato ieri negli 800 stile libero vinti da uno straordinario Gregorio Paltrinieri (argento invece per il tedesco Lukas Maertens), Lorenzo Galossi ha deciso di prendersi un giorno di pausa agli Europei 2022 di Nuoto. Al Foro Italico di Roma c’era grande attesa per vedere di nuovo in azione l’azzurro, questa volta nei 200 sl, ma questa mattina il classe 2006 non si è presentato ai blocchi di partenza della sua batteria. Il motivo? Recuperare le energie dopo la grande fatica di ieri per poi puntare con convinzione e con il massimo delle forze ai 400 sl. Nuoto, chi è Lorenzo Galossi: 16 anni di puro talento, ha sempre bruciato le tappe. E nei 400 sl.. Galossi infatti ha segnato con il bollino rosso ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo il grandissimo bronzo conquistato ieri negli 800 stile libero vinti da uno straordinario Gregorio Paltrinieri (argento invece per il tedesco Lukas Maertens),ha deciso di prendersi un giorno di pausa2022 di. Al Foro Italico di Roma c’era grande attesa per vedere di nuovo in azione l’azzurro, questa volta nei 200 sl, ma questa mattina il classe 2006 non si è presentato ai blocchi di partenza della sua batteria. Il motivo? Recuperare le energie dopo la grande fatica di ieri per poi puntare con convinzione e con il massimo delle forze ai 400 sl., chi è: 16 anni di puro talento, ha sempre bruciato le tappe. E nei 400 sl..infatti ha segnato con il bollino rosso ...

