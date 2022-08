Nuoto | pazzesco Luca Pizzini! Terzo bronzo europeo a 33 anni!

(Di domenica 14 agosto 2022)Pizzini riesce a trovare un risultato di notevolissimo valore agonistico agli Europei di scena allo Stadio del, Foro Italico di Roma. Il veronese classe ’89 centra la terza medaglia dinei 200 rana, dietro soltanto al britannico James Wilby e al finlandese Matti Mattsson, con il primo che migliora l’argento di Glasgow relativamente a questa distanza. Primi 50 metri con Sidlauskas che precede Zabojnik di 21 centesimi e Mattsson di 37, mentre Pezzini resta un po’ indietro, in attesa del suo momento. A metà gara resta in testa il lituano, con Mattsson molto più vicino e Zabojnik che si allontana (19 e 63 centesimi rispettivamente).Pizzini: “Sapevo di avere un’occasione e sono andato a prendermela” Dopo la virata l’italiano comincia a spingere, ma in corsia 8 c’è anche Wilby ...

il tifo. 'Un tifo da 10 e mezzo '. È un'altra perla del Circolo Canottieri Aniene . Nel suo carnet entra il Foro Italico con il settimo oro europeo, una bella storia. IL GRANDEDI ...il tifo. "Un tifo da 10 e mezzo ". È un'altra perla del Circolo Canottieri Aniene . Nel suo carnet entra il Foro Italico con il settimo oro europeo, una bella storia. IL GRANDEDI ... L'Italia domina gli Europei di Nuoto, il medagliere è un trionfo: 23 medaglie La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Agli Europei di Roma gli ori Paltrinieri negli 800 sl, di Minisini-Ruggiero nel duo misto del sincro e di Pilato nei 100 rana, con la Angiolini argento. Bronzi per Cerruti-Ferro nel duo libero del sin ...