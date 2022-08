Nuoto | Marco De Tullio | “Domani posso fare ancora meno | voglio battere il record italiano”

Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Marco Pedoja: Tete ha fatto una stagione praticamente perfetta. Abbiamo già ragionato sulla prossima.… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #DavidPopovici #Europeinuoto2022 #FilippoMegli Nuoto, Europei 2022: Marco De Tullio e Stefano D… - infoitsalute : Nuoto, Europei 2022: Marco De Tullio e Stefano Di Cola in semifinale nei 200 sl, Milak e Popovici impressionano - zazoomblog : Nuoto Europei 2022: Marco De Tullio e Stefano Di Cola in semifinale nei 200 sl Milak e Popovici impressionano -… -

...combinato L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nel libero combinato agli Europei di... Nelle qualifiche di questa mattinaDe Tullio e Stefano Di Cola accedono alla semifinale dei ......capottata e devastata i soccorritori hanno tirato fuori anche il corpo senza vita diDa Re , ... Gi nuotatore agonista con la societ Nottolidi Vittorio Veneto, era diventato istruttore e ...FINALMENTE SILVIA. Il suo talento non è mai stato in dubbio, le mancava solo l'acuto per trasformarsi in campionessa. Silvia Scalia conferma l'ottimo stato di forma, la costante crescita ed è argento ...La diretta testuale delle gare di nuoto di domenica 14 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall'11 al 21 agosto.