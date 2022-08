Nuoto, Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming domenica 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto pronto per la quarta giornata di Nuoto degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. Sessione mattutina dedicata alle batterie dei 200 stile libero uomini, 100 farfalla donne, 50 dorso uomini, 200 rana donne, 4×100 stile libero uomini e dei 1500 stile libero donne. Tanta attesa per le finali, in programma dalle ore 18, con l’Italia che andrà a caccia di altre medaglie per rimanere in vetta al medagliere. Occhi puntati sulla 4×100 stile libero maschile. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, orari E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI streaming E TV – Le gare di giornata saranno visibili in diretta tv per gli ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto pronto per la quarta giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Sessione mattutina dedicata alle batterie dei 200 stile libero uomini, 100 farfalla donne, 50 dorso uomini, 200 rana donne, 4×100 stile libero uomini e dei 1500 stile libero donne. Tanta attesa per le finali, in programma dalle ore 18, con l’Italia che andrà a caccia di altre medaglie per rimanere in vetta al medagliere. Occhi puntati sulla 4×100 stile libero maschile. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMIE TV – Le gare di giornata saranno visibili intv per gli ...

