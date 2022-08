Nuoto | Europei Pizzini bronzo nei 200 rana

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - fanpage : Giorgio Minisini mostruoso, terzo oro nel nuoto artistico agli Europei! ???? ?? - CloGalli : Grandissima Italia ai campionati europei di nuoto di Roma Ma che tristezza la regia che durante la premiazione di u… - rtl1025 : ??L'#Italia vince la medaglia d'oro nella 4x100 stile libero degli #Europei di nuoto a Roma. La staffetta composta d… -

OA Sport

19.30, oro per la 4x100sl L'oro azzurro nella quarta giornata deglidia Roma arriva proprio all'ultima gara. La staffetta 4x100 sl maschile vince in 3'10"50 e torna sul gradino ...DIRETTA FINALE 4 100 SL UOMINI: SI COMINCIA! È finalmente tutto pronto per la finale della 4 100 sl uomini agli2022 . L'Italia arriva a questo appuntamento con grande fiducia: due mesi fa ai Mondiali di Budapest è salita sul podio ottenendo la medaglia di bronzo, ma le due nazionali che hanno ... LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: E' TRIPUDIO AZZURRO!!! Oro Pilato e Paltrinieri, argento Angiolini, bronzo Galossi e Miressi! Record mondiale di Popovici nei 100 sl La castellana Ilaria Bianchi e la romagnola d'adozione Martina Carraro, moglie di Fabio Scozzoli, si prendono, rispettivamente nei 100 farfalla e nei 200 ...L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 stile libero maschile ai campionati europei di Roma 2022. Gli azzurri delle Fiamme Oro Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo insieme a ...