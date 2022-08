Nuoto | Europei | Milak oro nei 100 farfalla e Rivolta sesto

(Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Kristofvince la medaglia d'oro nei 100ai campionatidi Roma. L'ungherese tocca in 50"33 precedendo lo svizzero Noé Ponti (50"87) e il polacco Jakub Majerski (51"22).posto per l'azzurro Matteo(51"68).

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - fanpage : Giorgio Minisini mostruoso, terzo oro nel nuoto artistico agli Europei! ???? ?? - brokncrwn : guardando gli europei di nuoto (so che non c'entra un cazzo) penso a quanto mi manchi caeleb dressel - prest0nlogan : RT @Edoardoleicorre: Abbiamo vinto 7 medaglie agli europei di nuoto teste di merda -

Nuova serata di finali ed emozioni al Foro Italico, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di nuoto di Roma 2022. Silvia Scala vince la sua prima medaglia europea individuale in carriera