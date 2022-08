**Nuoto: Europei, Luca Pizzini bronzo nei 200 dorso** (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Luca Pizzini vince la medaglia di bronzo nei 200 dorso ai campionati Europei di Roma 2022. L'azzurro tocca in 2'09"97 alle spalle del vincitore, il britannico James Wilby (2'08"96) e del finlandese Matti Mattsson (2'09"40). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) -vince la medaglia dinei 200 dorso ai campionatidi Roma 2022. L'azzurro tocca in 2'09"97 alle spalle del vincitore, il britannico James Wilby (2'08"96) e del finlandese Matti Mattsson (2'09"40).

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - fanpage : Giorgio Minisini mostruoso, terzo oro nel nuoto artistico agli Europei! ???? ?? - SkySport : ULTIM'ORA #NUOTO #EUROPEI, ORO PER L'#ITALIA NELLA 4X100 SL UOMINI #LENRoma2022 #Roma2022 #SkySport - wandaxbarnes : RT @lattuga99: Si chiude alla grande questa giornata di nuoto in vasca agli Europei di nuoto di Roma: Medaglia d'Oro per l'Italia nella sta… -