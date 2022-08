Nuoto | Europei 2022 | le pagelle del 14 agosto Thomas Ceccon non tradisce mai! Pizzini | il bronzo del cuore

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) Ledella quarta giornata deglidi Roma9: Uno stakanovista di qualità. scende in vasca tre volte ed è sempre super. Nelle batterie e nella semifinale dei 50 dorso conferma che può essere protagonista ad altissimo livello anche in questa specialità e poi fa la differenza nella seconda frazione della 4×100. E’ lui che opera lo strappo decisivo e che merita il titolo di MVP, anche se non è il migliore a livello di crono. ALESSANDRO MIRESSI 7.5: Parte fortissimo, mette all’angolo tutti i rivali, poi soffre nel finale e subisce il ritorno di Grousset che va talmente forte da indurre il compagno all’errore. Un altro 47?76 di qualità per il torinese che si mette al collo la terza medaglia dell’Europeo e non è finita qui. LORENZO ZAZZERI 8:gli regala un vantaggio ...