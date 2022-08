Nuoto | Europei 2022 | Arno Kamminga si ritira dalla competizione di Roma Niente sfida sui 50 rana contro Martinenghi

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) E’ terminata anzitempo l’esperienza aglidiin corsie di. L’olandese, grande rivale di Nicolònella, ieri non si era presentato ai blocchi di partenza dei 200. Trattandosi del favorito n.1 per il successo finale, la sua assenza aveva fatto parecchio rumore. Ore dopoha comunicato la ragione del suo forfait e del ritirocontinentale: “Purtroppo ho contratto il Covid dopo i Mondiali un paio di settimane fa e non sono riuscito a rimettermi in forma in tempo per questi. Nel complesso ho vissuto una grande stagione e non vedo l’ora di ricominciare l’anno prossimo dopo una pausa tanto necessaria. ...