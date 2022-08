Norvegia: abbattuto il tricheco Freya, "star" del fiordo di Oslo (Di domenica 14 agosto 2022) Il tricheco norvegese Freya è stato abbattuto: il grande mammifero marino era diventato un’attrazione estiva nel fiordo di Oslo al punto però da rappresentare un pericolo per il pubblico e le autorità... Leggi su feedpress.me (Di domenica 14 agosto 2022) Ilnorvegeseè stato: il grande mammifero marino era diventato un’attrazione estiva neldial punto però da rappresentare un pericolo per il pubblico e le autorità...

Agenzia_Ansa : Abbattuto il tricheco Freya, star del fiordo di Oslo. Le autorità norvegesi: 'Rappresentava un pericolo per il pubb… - MircoScatizzi : RT @Agenzia_Ansa: Abbattuto il tricheco Freya, star del fiordo di Oslo. Le autorità norvegesi: 'Rappresentava un pericolo per il pubblico'… - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: Abbattuto il tricheco Freya, star del fiordo di Oslo. Le autorità norvegesi: 'Rappresentava un pericolo per il pubblico'… - kwuo14 : RT @Agenzia_Ansa: Abbattuto il tricheco Freya, star del fiordo di Oslo. Le autorità norvegesi: 'Rappresentava un pericolo per il pubblico'… - FloraGoldhill : RT @LaStampa: Norvegia: abbattuto Freya, il tricheco-star del fiordo di Oslo @fulviocerutti @lazampa -