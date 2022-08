Non solo la Roma: squadra a sorpresa per il futuro di Belotti (Di domenica 14 agosto 2022) S’infittisce ulteriormente il rebus legato al futuro di Andrea Belotti. L’ormai ex-capitano del Torino è tutt’ora alla ricerca di un club in cui proseguire la sua carriera. Al momento le diverse voci che lo vedevano ad un passo dalla Roma di José Mourinho sembrerebbero essersi affievolite, con i giallorossi bloccati dalla mancata partenza di Eldor Shomurodov. Stando a quanto riportato da diverse testate, nelle ultime ore una nuova squadra si sarebbe fatta avanti per l’attaccante della nazionale italiana: il Galatasaray di Okan Buruk. Il club turco, già da tempo fortemente interessato al giocatore, starebbe provando a rifarsi sotto per cercare di trovare l’accordo con il giocatore. Belotti Galatasaray Torino L’approdo del “Gallo” in Turchia rimane al momento piuttosto improbabile, con lo stesso ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) S’infittisce ulteriormente il rebus legato aldi Andrea. L’ormai ex-capitano del Torino è tutt’ora alla ricerca di un club in cui proseguire la sua carriera. Al momento le diverse voci che lo vedevano ad un passo dalladi José Mourinho sembrerebbero essersi affievolite, con i giallorossi bloccati dalla mancata partenza di Eldor Shomurodov. Stando a quanto riportato da diverse testate, nelle ultime ore una nuovasi sarebbe fatta avanti per l’attaccante della nazionale italiana: il Galatasaray di Okan Buruk. Il club turco, già da tempo fortemente interessato al giocatore, starebbe provando a rifarsi sotto per cercare di trovare l’accordo con il giocatore.Galatasaray Torino L’approdo del “Gallo” in Turchia rimane al momento piuttosto improbabile, con lo stesso ...

