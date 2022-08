Non solo campionato: tutto quello che è successo in Coppa Italia (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Reti a grappolo, risultati inaspettati e spettacolo. La Coppa Italia è ripartita da dove ci aveva lasciati. Certo, un 3-1 corsaro del Feralpi in quel di Bolzano non potrà mai coinvolgere il grande pubblico quanto i sei gol – e le infinite polemiche – di una finale tra Inter e Juventus. Ma insomma, anche quest’anno il trofeo è nato sotto i migliori auspici. Il turno preliminare di Coppa Italia Il calcio d’inizio lo hanno dato proprio Südtirol e leoni del Garda, con i biancorossi altoatesini che si sono fatti sorprendere da Siligardi (doppietta) e Cernigoi. Nell’ultima domenica di luglio il quadro del turno preliminare si è completato con le affermazioni casalinghe di Bari, Modena e Palermo, che hanno piegato rispettivamente Padova, Catanzaro e Reggiana. Quattro gare secche per un totale di sedici ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Reti a grappolo, risultati inaspettati e spettacolo. Laè ripartita da dove ci aveva lasciati. Certo, un 3-1 corsaro del Feralpi in quel di Bolzano non potrà mai coinvolgere il grande pubblico quanto i sei gol – e le infinite polemiche – di una finale tra Inter e Juventus. Ma insomma, anche quest’anno il trofeo è nato sotto i migliori auspici. Il turno preliminare diIl calcio d’inizio lo hanno dato proprio Südtirol e leoni del Garda, con i biancorossi altoatesini che si sono fatti sorprendere da Siligardi (doppietta) e Cernigoi. Nell’ultima domenica di luglio il quadro del turno preliminare si è completato con le affermazioni casalinghe di Bari, Modena e Palermo, che hanno piegato rispettivamente Padova, Catanzaro e Reggiana. Quattro gare secche per un totale di sedici ...

