“Non si capisce” Il ‘rimprovero’ di Piero Angela in diretta: le sue parole lasciarono di stucco (Di domenica 14 agosto 2022) Piero Angela si è sempre distinto nella sua carriera. In molti si ricordano le sue parole in un preciso momento storico, quando ha ‘rimproverato’ una categoria di persone in diretta: ecco che cosa ha detto. Il divulgatore scientifico e culturale è stato, ed è ancora oggi, un simbolo per la storia contemporanea della nostra tv e del nostro paese. Un uomo retto dalle visioni progressiste e lo ha ampiamente dimostrato nell’arco dei decenni in cui è andato in onda, tra programmi e interviste televisive. Uno dei momenti più importanti sono state le sue parole durante Che tempo che fa. fonte foto: AnsaLa morte di Piero Angela lascia un vuoto incolmabile non solo all’interno della tv italiana, ma proprio a livello sociale e culturale. Il giornalista non si ... Leggi su chenews (Di domenica 14 agosto 2022)si è sempre distinto nella sua carriera. In molti si ricordano le suein un preciso momento storico, quando ha ‘rimproverato’ una categoria di persone in: ecco che cosa ha detto. Il divulgatore scientifico e culturale è stato, ed è ancora oggi, un simbolo per la storia contemporanea della nostra tv e del nostro paese. Un uomo retto dalle visioni progressiste e lo ha ampiamente dimostrato nell’arco dei decenni in cui è andato in onda, tra programmi e interviste televisive. Uno dei momenti più importanti sono state le suedurante Che tempo che fa. fonte foto: AnsaLa morte dilascia un vuoto incolmabile non solo all’interno della tv italiana, ma proprio a livello sociale e culturale. Il giornalista non si ...

AlbertoBagnai : No, ma: è spettacolare! Siccome non sei d’accordo con gli altri devi lasciargliela vinta andandotene! Dall’idea che… - marcofurfaro : “Le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso: attrazione, innamoramento, gelosia, vita di coppia, fi… - christianrocca : @GuidoCrosetto @carloalberto Senta Crosetto, dia di falsario a sua sorella e si legga, se ne è capace, la proposta… - davided81 : RT @AscanioFrugoni: Ergi un infettivologo egocentrico al pari di una celebrità e aspettati il delirio. Chi non capisce un cazzo di giustiz… - Francesco485451 : @ted1929 @mbat1977 @isladecoco7 Se non capisce la differenza tra voi novax no brein e gli ebrei deportati ha seri p… -