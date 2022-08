“Non dovrei dirlo ma…”. GF Vip, la famosa lo dice senza il permesso di Alfonso Signorini (Di domenica 14 agosto 2022) Samantha Curcio al Grande Fratello Vip 7. Mentre Alfonso Signorini continua a lanciare indizi sui prossimi concorrenti del reality, c’è chi dà l’annuncio senza troppi fronzoli. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne che con un post su Instagram ha fatto sapere di essere vicinissima alla partecipazione del prossimo GF Vip. Ma prima vale la pena soffermarsi su quanto avvenuto negli ultimi giorni attorno al noto show di Canale 5. Intanto l’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta del GF Vip 7. “Mi hanno proposto di andare in una casa dei TikToker, al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi però non è il mio stile di vita, non è che non mi interessava, non è proprio il mio stile” ha rivelato la giovane. Inoltre Alda D’Eusanio ha criticato la scelta di Giovanni Ciacci come ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Samantha Curcio al Grande Fratello Vip 7. Mentrecontinua a lanciare indizi sui prossimi concorrenti del reality, c’è chi dà l’annunciotroppi fronzoli. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne che con un post su Instagram ha fatto sapere di essere vicinissima alla partecipazione del prossimo GF Vip. Ma prima vale la pena soffermarsi su quanto avvenuto negli ultimi giorni attorno al noto show di Canale 5. Intanto l’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta del GF Vip 7. “Mi hanno proposto di andare in una casa dei TikToker, al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi però non è il mio stile di vita, non è che non mi interessava, non è proprio il mio stile” ha rivelato la giovane. Inoltre Alda D’Eusanio ha criticato la scelta di Giovanni Ciacci come ...

