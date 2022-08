“No al nome di Conte nel nostro simbolo”. Vittoria di Grillo nel braccio di ferro M5S (Di domenica 14 agosto 2022) Nel programma del Movimento spunta il limite dei due mandati da estendere a tutti i partiti. Traballa l’alleanza con il Pd per le regionali in Sicilia Leggi su lastampa (Di domenica 14 agosto 2022) Nel programma del Movimento spunta il limite dei due mandati da estendere a tutti i partiti. Traballa l’alleanza con il Pd per le regionali in Sicilia

AndreaVenanzoni : Il PD, Conte e il sedicente terzo polo ambiscono a un accordo a urne chiuse per mettere su un governo nel nome del… - SuperErmy : Quando si è a corto di argomenti si scrivono stronzate. Il #M5S è un'idea, un progetto politico che cammina sulle s… - chattie00 : @Corriere Nulla di tutto quello descritto nel articolo e sicuramente più democrazia di quella che c'è negli altri p… - bizcommunityit : M5S, Conte blinda 18 seggi per i suoi ma niente nome nel simbolo - zazoomblog : M5S Conte blinda 18 seggi per i suoi ma niente nome nel simbolo - #Conte #blinda #seggi #niente #simbolo… -