Nintendo, alla scoperta di 5 brevetti innovativi che forse non prenderanno mai vita (Di domenica 14 agosto 2022) La speranza è sempre l’ultima a morire. I brevetti, si sa, possono voler dire tutto, ma anche il suo esatto contrario. Ma per cinque idee che Nintendo aveva intenzione di sviluppare in maniera primordiale, questo matrimonio non s’ha da fare. Almeno per ora. Nintendo – Adobe StockSilenzi assordanti su head/eye tracking, un effetto tridimensionale totalmente diverso da quello dei visori 3D, o come sono abituati a giocarci gli appassionati di gaming, in quanto non sfrutta in alcun modo la stereoscopia, bensì ingrandisce e sposta gli elementi su schermo in relazione alla posizione dell’utente. La multinazionale giapponese di videogiochi con sede a Kyoto aveva depositato un brevetto, poi riecco quei silenzi assordanti e un bivio: o si sta lavorando sottotraccia per un sviluppo futuro, oppure è un progetto che non prenderà ... Leggi su computermagazine (Di domenica 14 agosto 2022) La speranza è sempre l’ultima a morire. I, si sa, possono voler dire tutto, ma anche il suo esatto contrario. Ma per cinque idee cheaveva intenzione di sviluppare in maniera primordiale, questo matrimonio non s’ha da fare. Almeno per ora.– Adobe StockSilenzi assordanti su head/eye tracking, un effetto tridimensionale totalmente diverso da quello dei visori 3D, o come sono abituati a giocarci gli appassionati di gaming, in quanto non sfrutta in alcun modo la stereoscopia, bensì ingrandisce e sposta gli elementi su schermo in relazioneposizione dell’utente. La multinazionale giapponese di videogiochi con sede a Kyoto aveva depositato un brevetto, poi riecco quei silenzi assordanti e un bivio: o si sta lavorando sottotraccia per un sviluppo futuro, oppure è un progetto che non prenderà ...

00Smerc : giocando alla nintendo pk non so che altro fare - 00Smerc : pensando a quando non avevo nessuno con cui sfogarmi e quindi passavo il tempo a parlare e piangere davanti alla mia nintendo - Macimaru_ : Era prevedibile che venisse rimandato... Io mi chiedo solo una cosa. Nintendo Switch? Serio? Giá la console fa fati… - jhkthjm : mi spaventa un po’ perché sono 7 giorni che sto a letto e non faccio altro che guardare film e giocare alla nintend… - nintendo_hall : Little Noah: Scion of Paradise, il titolo aggiornato alla versione 1.01 su Nintendo Switch -