NASCAR Truck Series | Richmond | Chandler Smith vince senza rivali

(Di domenica 14 agosto 2022)ha vinto il scioltezza la prova didella. Il #18 del Kyle Busch Motorsports ha dato spettacolo in Virginia ottenendo la quinta gioia in carriera, la terza della stagione che gli permette di passare direttamente al ‘Round of 8’ dei Playoffs. La prima caution della giornata ha permesso adi salire in cattedra e successivamente di primeggiare nella seconda frazione, un primo passo verso un successo che stato messo in discussione al 215mo passaggio in seguito ad un testacoda in curva 1 da parte di Nick Leitz, out dopo una spinta da parte di Carson Hocevar. Secondo posto conclusivo per John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsports #4) davanti a Ty Majesk (ThorSport Racing #66), a segno nella Stage 1. Si conferma al top, ...

StockCarLiveITA : 20' alla gara della Truck Series a Richmond! Diretta su NASCAR Trackpass e FS1 Cronaca su - P300it : #NASCAR | Truck Series: Ty Majeski scatterà dalla pole (bandiera verde stanotte alle 2:00) a Richmond nella 2° gara… - P300it : #NASCAR | Truck Series: Ty Majeski ha chiuso al comando la sessione di libere che ha aperto il weekend di Richmond.… - StockCarLiveITA : Buonasera da Richmond! Programma compatto per la NASCAR che inizia ora con le libere della Truck Series #NascarIT - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Richmond: 21:00 FP Truck (FS1) 21:30 Q Truck (FS1) 23:05 FP Cup (USA) 23:50 Q Cup (USA) 2:0… -

P300.it | Motorsport Media

... che punta ad allargare i confini dellaa livello internazionali, coinvolgendo piloti di altre serie. Non a caso è stato scelto "The Iceman", che partecipò a una gara dellaSeries con ...... la. Una vecchia passione per l'iridato 2007 del Circus, che già nella stagione 2011 aveva gareggiato oltreoceano. Allora aveva preso parte ad una gara nella Camping WorldSeries, la ... NASCAR | Anteprima playoff Truck Series 2022 Chandler Smith cruised to a dominating victory in the NASCAR Truck Series race at Richmond (Va.) Raceway and picked up his first win in the playoffs.Isiah Kiner-Falefa drove in the go-ahead run with a safety squeeze in the ninth inning and hit his first career homer with New York, sending the AL East-leading Yankees past the Red Sox 3-2 for just t ...