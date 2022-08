Napoli-Raspadori, distanza minima: c’è l’ultima offerta del Napoli (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo l’arrivo di Simeone, il Napoli cerca di definire il suo calciomercato con i colpi Raspadori, Keylor Navas e Ndombele. Se gli ultimi due appaiono molto vicini alla società partenopea, per l’attaccante del Sassuolo c’è ancora un po’ da lavorare ma le due parti potrebbero trovare un punto d’incontro. Secondo quanto riferito da Luca Cilli, giornalista Sky, nell’edizione dedicata al calciomercato, ballano circa sei milioni di distanza tra Napoli e Sassuolo per l’affare Raspadori. Di seguito quanto riferito dal giornalista esperto di mercato: “Si va avanti nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Nel frattempo l’attaccante scenderà con ogni probabilità in campo contro la Juventus per la prima di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo l’arrivo di Simeone, ilcerca di definire il suo calciomercato con i colpi, Keylor Navas e Ndombele. Se gli ultimi due appaiono molto vicini alla società partenopea, per l’attaccante del Sassuolo c’è ancora un po’ da lavorare ma le due parti potrebbero trovare un punto d’incontro. Secondo quanto riferito da Luca Cilli, giornalista Sky, nell’edizione dedicata al calciomercato, ballano circa sei milioni ditrae Sassuolo per l’affare. Di seguito quanto riferito dal giornalista esperto di mercato: “Si va avanti nella trattativa trae Sassuolo per. Nel frattempo l’attaccante scenderà con ogni probabilità in campo contro la Juventus per la prima di ...

