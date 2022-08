Musica in spiaggia, Jovanotti smentisce gli ambientalisti: 'Rispettiamo ecosistema' (Di domenica 14 agosto 2022) - Prosegue la polemica sui grandi eventi Musicali estivi in riva al mare. Ieri sera il cantante è tornato a difendere il suo tour, ma le associazioni replicano: 'non sono eventi sostenibili' Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 agosto 2022) - Prosegue la polemica sui grandi eventili estivi in riva al mare. Ieri sera il cantante è tornato a difendere il suo tour, ma le associazioni replicano: 'non sono eventi sostenibili'

FUCKUUP28 : mai vero perché falò sulla spiaggia con le luci tanto alcol tanta musica e tanti amici solo ferragosto te li regala - Simoofficial_ : @E_Sser festa in spiaggia tra musica e alcool ??????????? - VelocitaSmodata : @TechCorsair Anche qui dipende. Se usi un paio di cuffiette cinesi da 5€ o uno speaker BT da 15€ in spiaggia in mez… - toniodemaria : RT @paolodune: Apprezzo la musica di #Jovanotti, ma sentire spacciare i suoi concerti in spiaggia come eventi 'ecologici' mi fa attorciglia… - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Come appare la spiaggia di Roccella Jonica dopo il Jova Beach Party -