MOVIOLA – Lazio-Bologna | Zaccagni stende Sansone | è rigore

(Di domenica 14 agosto 2022) Un’altra ingenuità nel primo tempo dellacontro il, la seconda dopo la follia di Maximiano al 5?. Stavolta l’ha commessa Mattiache è intervenuto in ritardo su Nicolain area: l’attaccante rossoblù lo anticipa, l’esterno biancoceleste non se ne accorge e nel tentativo di controllare il pallone lo tocca sul ginocchio.resta a terra e lareclama un fallo in attacco. Ma le immagini parlano chiaro: èa toccare palla per primo. C’è ilche infatti viene confermato. Dagli undici metri Arnautovic non sbaglia e si sblocca in cmpionato all’esordio. SportFace.