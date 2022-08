Monza, Schira: “Icardi rifiuta i Biancorossi, vuole rimanere a Parigi” (Di domenica 14 agosto 2022) Monza Icardi- Un Monza apparso ancora sulle gambe dopo la gara di ieri contro il Torino. Ancora tanti gli infortuni per Stroppa che, ha dovuto riformulare la squadra a meno di 24 ore dal match di debutto. Propositiva la squadra Lombarda ma, poco compatta in fase difensiva, c’è ancora tanto lavoro da fare. Il Condor, Adriano Galliani vuole convincere ancora sul mercato in entrata e consegnare dopo Petagna, un vero numero 9 a Stroppa. Molti nomi storici sono stati sondati dai Biancorossi, da Suarez fino a Cavani, passando per un sogno reale cioè: Mauro Icardi. L’Argentino non se la sta vivendo benissimo sotto la Torre Eiffel. Infatti, ha dell’incredibile quanto sta accadendo in Francia. Mauro Icardi, un tempo grandissimo attaccante dell’Inter, ormai è finito ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022)- Unapparso ancora sulle gambe dopo la gara di ieri contro il Torino. Ancora tanti gli infortuni per Stroppa che, ha dovuto riformulare la squadra a meno di 24 ore dal match di debutto. Propositiva la squadra Lombarda ma, poco compatta in fase difensiva, c’è ancora tanto lavoro da fare. Il Condor, Adriano Gallianiconvincere ancora sul mercato in entrata e consegnare dopo Petagna, un vero numero 9 a Stroppa. Molti nomi storici sono stati sondati dai, da Suarez fino a Cavani, passando per un sogno reale cioè: Mauro. L’Argentino non se la sta vivendo benissimo sotto la Torre Eiffel. Infatti, ha dell’incredibile quanto sta accadendo in Francia. Mauro, un tempo grandissimo attaccante dell’Inter, ormai è finito ...

