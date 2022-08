Monte Bianco | il giallo sulla morte della campionessa di sci alpinismo Adele Milloz | «La via era aperta | ma i rifugi chiusi per rischio frana»

(Di domenica 14 agosto 2022) Era unadi sci alpino con il sogno di diventare una guida alpina. A un passo dall’essere realizzato. La vita di Adèle, 26 anni, si è spezzata appena prima di compiere quell’ultimo passo. Venerdì 12 agosto, nel pomeriggio, il suo corpo è stato ritrovato senza vita insieme a quello di una trentenne francese, sul, lungo il versante francese dell’Aiguille du Peigne (3.192 metri). A essersi resi contotragedia sono stati altri scalatori, che hanno vanamente chiamato i soccorsi. La gendarmeria francese, intervenuta sul posto con un elicottero da Charmonix, ha escluso che all’origine possa esserci stata una scarica di pietre e ha precisato, soprattutto, che «la salita non era vietata». Una fontestessa gendarmeria, citata dal sito Franceinfo, ha ...

Tra le più affermate alpiniste francesi, Milloz ha perso la vita durante una scalata. La gendarmeria: 'Quel sentiero non era vietato' Originaria di Tignes, Nel 2018 aveva anche ottenuto il quinto posto alla Pierra Menta, una delle gare più prestigiose di sci alpinismo. Milloz, 26 anni, originaria di Tignes, nel dipartimento della Savoia, figlia di una guida