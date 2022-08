lacittanews : Ha tentato di vendere gli orologi di lusso del padre a due uomini conosciuti in un locale alcuni giorni prima. Una… - leggoit : Milano, vende gli orologi di lusso del papà ma viene rapinato: il bottino è di 200 mila euro - GianniVaretto : RT @SkyTG24: #Milano, tenta di vendere gli orologi del padre ma viene derubato - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Milano, tenta di vendere gli orologi del padre ma viene derubato - SkyTG24 : #Milano, tenta di vendere gli orologi del padre ma viene derubato -

È accaduto ieri sera attorno alle 22 a, in via Ettore Ponti, zona Barona. Italiana di 26 anni muore in Francia dopo una cena al ristorante: colpita da una serranda staccatasi da una finestra ...La rapina aLa vittima è un ventenne milanese che, a suo dire, si era messo d'accordo con i due, di etnia sinti e che aveva incontrato qualche giorno fa in un bar, per vendere 5 orologi di ... Milano, vende gli orologi di lusso del papà ma viene rapinato: il bottino è di 200 mila euro Ha tentato di vendere gli orologi di lusso del padre a due uomini conosciuti in un locale alcuni giorni prima. Una volta arrivato all'appuntamento per concludere l'affare, uno ...Sperava di ottenere una maxi cifra, si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Ha tentato di vendere gli orologi di lusso del padre a due uomini conosciuti in un locale alcuni ...