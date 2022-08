Milan, Tonali verso il ritorno in campo (Di domenica 14 agosto 2022) Sandro Tonali è al lavoro per ritornare in campo con il Milan: il centrocampista potrebbe essere disponibile per l’Atalanta Sandro Tonali è al lavoro per recuperare dall’infortunio subito contro il Vicenza. Nella sessione di allenamento odierna, il centrocampista ha svolto un lavoro personalizzato. La speranza di Stefano Pioli è di avere il centrocampista a disposizione in vista della prossima partita contro l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Sandroè al lavoro per ritornare incon il: il centrocampista potrebbe essere disponibile per l’Atalanta Sandroè al lavoro per recuperare dall’infortunio subito contro il Vicenza. Nella sessione di allenamento odierna, il centrocampista ha svolto un lavoro personalizzato. La speranza di Stefano Pioli è di avere il centrocampista a disposizione in vista della prossima partita contro l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

