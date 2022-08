Milan sui social – Calabria: “Buona la prima, che bello San Siro pieno” (Di domenica 14 agosto 2022) Calabria, nuovo capitano del Milan, ha pubblicato su Instagram alcune foto dopo la vittoria di ieri. Ecco il suo messaggio. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022), nuovo capitano del, ha pubblicato su Instagram alcune foto dopo la vittoria di ieri. Ecco il suo messaggio.

Gazzetta_it : Come cambia Rebic: da dottor diesel a mister sprint. E quel 'godo' sui social... - MarcoLorux : RT @Andysaro: Senza nulla togliere all’amato Campione d’Italia Rade #Krunic, riflettevo sul Piolismo hard di ieri, uno contro uno altissimi… - sportli26181512 : Brahim Diaz o Rebic? Vota il migliore in campo di Milan-Udinese: Brahim Diaz, autore di un gol e di un assist, o An… - GranFijoThe2nd : Vedo che già a metà della prima giornata hanno scaldato i motori con la propaganda social/media berciando sui rigor… - AConan_Doyle : La linea Milan sui giovani non ammette deroghe Come per Kaio Jorge anche l'arrivo di Tommaso Mancini è stato blocca… -