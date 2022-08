Milan, cosa filtra sulle condizioni di Tonali (Di domenica 14 agosto 2022) In casa Milan si continua a monitorare la situazione legata alle condizioni di Sandro Tonali. Oggi ha svolto allenamento personalizzato, dovrebbe... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) In casasi continua a monitorare la situazione legata alledi Sandro. Oggi ha svolto allenamento personalizzato, dovrebbe...

AntoVitiello : #Tonali al settimanale Sette: 'Mio padre mi ha trasmesso il milanismo. Non c'è stata la possibilità di arrivare al… - sportli26181512 : Milan, cosa filtra sulle condizioni di Tonali: In casa Milan si continua a monitorare la situazione legata alle con… - lucalollo69 : RT @Giamssss: Tutti stanno parlando del rigore dato al Milan, ma il verso scandalo è questa cosa qui. Sta cosa non può esistere in un campo… - lestorieditibi : RT @zar_est: Una cosa vedo che non è chiara qua: se si tifa Milan si supporta il Milan. Si supporta Diaz, si supporta Messias e pure ballo… - AnnaD_fun : RT @Giamssss: Tutti stanno parlando del rigore dato al Milan, ma il verso scandalo è questa cosa qui. Sta cosa non può esistere in un campo… -