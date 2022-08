CalcioNews24 : Milan, Adani: «De Ketelaere potenziale fuoriclasse» - Sector74 : RT @AlexWolf009: Secondo il sito @TMit_news : - Juve 18 nazionali - Milan 18 nazionali - Roma 18 nazionali - Inter 15 nazionali Ma secondo… - casajuvenews : RT @AlexWolf009: Secondo il sito @TMit_news : - Juve 18 nazionali - Milan 18 nazionali - Roma 18 nazionali - Inter 15 nazionali Ma secondo… - annamarone : RT @AlexWolf009: Secondo il sito @TMit_news : - Juve 18 nazionali - Milan 18 nazionali - Roma 18 nazionali - Inter 15 nazionali Ma secondo… - provulusJFC : RT @AlexWolf009: Secondo il sito @TMit_news : - Juve 18 nazionali - Milan 18 nazionali - Roma 18 nazionali - Inter 15 nazionali Ma secondo… -

Le parole di Lelesul neo acquisto delDe Ketelaere: "Ha una scelta e un'esecuzione di elevata delizia tecnica" Intervistato da SportWeek, Danieleha parlato così di De Ketelaere: "È un potenziale ......uno sforzo per aumentare il valore della rosa che ha quasi il doppio del monte ingaggi del... Lo ha detto alla Gazzetta Danielealla vigilia del campionato ma il pronostico dell'opinionista ... Milan, Adani: «De Ketelaere potenziale fuoriclasse» Daniele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, ha elogiato l’arrivo al Milan di Charles De Ketelaere: le sue parole Intervistato da SportWeek, Daniele Adani ha parlato così di De Ketelaere: «È un ...Sono passati poco meno di tre mesi da quel 22 maggio in cui il Milan ha conquistato il diciannovesimo Scudetto della propria storia, ma l'elettricità di San Siro e la voglia di giocare ...