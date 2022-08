Mihajlovic fa il tifo per Davide, nel video le parole del mister: “Speriamo che ti svegli il prima possibile” (Di domenica 14 agosto 2022) La mamma di Davide, il ragazzo massacrato di botte a Crotone, aveva chiesto un gesto di affetto da parte del Bologna, la squadra di calcio che suo figlio tifa in modo spassionato. Ed è arrivato un gesto speciale da parte di Sinisa Mihajlovich. L’allenatore del Bologna, una volta appreso di quello che è successo a Davide Ferrerio, che è in ospedale a Catanzaro, dopo esser stato picchiato in strada a Bologna, reo di aver guardato una ragazzina che non era la sua fidanzata, ha deciso di essere vicino alla famiglia ma non solo. La mamma di Davide, si era detta sicura del fatto che se suo figlio avesse potuto ascoltare in ospedale la voce dei uno dei suoi idoli, ne avrebbe tratto beneficio. E allora il mister rossoblu che sa bene cosa significhi lottare in un letto di ospedale, ha deciso di mandare un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) La mamma di, il ragazzo massacrato di botte a Crotone, aveva chiesto un gesto di affetto da parte del Bologna, la squadra di calcio che suo figlio tifa in modo spassionato. Ed è arrivato un gesto speciale da parte di Sinisah. L’allenatore del Bologna, una volta appreso di quello che è successo aFerrerio, che è in ospedale a Catanzaro, dopo esser stato picchiato in strada a Bologna, reo di aver guardato una ragazzina che non era la sua fidanzata, ha deciso di essere vicino alla famiglia ma non solo. La mamma di, si era detta sicura del fatto che se suo figlio avesse potuto ascoltare in ospedale la voce dei uno dei suoi idoli, ne avrebbe tratto beneficio. E allora ilrossoblu che sa bene cosa significhi lottare in un letto di ospedale, ha deciso di mandare un ...

