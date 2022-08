Migliaia di soldati e poliziotti sono stati mandati nel nord del Messico a causa di una serie di scontri legati ai cartelli della droga (Di domenica 14 agosto 2022) Migliaia di soldati e poliziotti messicani sono stati mandati nel nord del paese, vicino al confine con gli stati Uniti, per provare a gestire un aumento di sparatorie, violenze e atti vandalici compiuti da gang e cartelli della droga. Le Leggi su ilpost (Di domenica 14 agosto 2022)dimessicanineldel paese, vicino al confine con gliUniti, per provare a gestire un aumento di sparatorie, violenze e atti vandalici compiuti da gang e. Le

CjHellectric : RT @ilpost: Migliaia di soldati e poliziotti sono stati mandati nel nord del Messico a causa di una serie di scontri legati ai cartelli del… - ilpost : Migliaia di soldati e poliziotti sono stati mandati nel nord del Messico a causa di una serie di scontri legati ai… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina, la narrazione ufficiale: 1) La #Russia bombarda sempre e… - LorisSucci : RT @HSkelsen: Chissà se ora Amnesty scriverà un bel report sui circa 500 soldati russi che usano la centrale di #Zaporizhia come scudo nucl… - Jack73371033 : RT @HSkelsen: Chissà se ora Amnesty scriverà un bel report sui circa 500 soldati russi che usano la centrale di #Zaporizhia come scudo nucl… -